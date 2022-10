Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Verbrennen von Möbelstücken - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 27.10.2022 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei Bitburg ein Feuer in einem Waldstück zwischen Baustert um Brimmingen gemeldet. Die Polizeistreife konnte eine Brandstelle auf einer Lichtung in der Gemarkung "Glashütte" unweit der Kreisstraße 10 zwischen den beiden Ortschaften feststellen. Hier wurde durch Unbekannte(n) ein Schrank verbrannt. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

