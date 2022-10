Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bollendorf und Kruchten

Bitburg (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein mit zwei Personen besetzter PKW von Bollendorf in Fahrtrichtung Kruchten. Der 21-jährige Fahrzeugführer verlor im Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Dieser war mit insgesamt acht Personen besetzt. Infolge des Zusammenstoßes wurde ein 61-jähriger Insasse des Kleinbusses tödlich verletzt. Der 21-jährige Fahrzeugführer sowie der 24-jährige Beifahrer wurden schwer verletzt. Alle weiteren Insassen des Kleinbusses wurden leicht- bis schwerverletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der 21-jährige Fahrzeugführer erlag am Abend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme war die L3 zwischen Nusbaum und Bollendorf für mehrere Stunden vollgesperrt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 60 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, Air Rescue, Christoph 10, mehrere Rettungswagen, LBM sowie zwei Fahrzeuge der Polizei Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell