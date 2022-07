LPI-G: Caddy-Fahrer hat zu viel getankt

Greiz (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es in der Greizer Thomasstraße zum Diebstahl von Verkehrsleittechnik. Unbekannte Täter entwendeten mehrere Verkehrszeichen inklusive Ständer und Befestigungsmaterial. Die PI Geiz sucht Zeugen! 03661 6210 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

