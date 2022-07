LPI-G: Diebstahl von der Verkehrszeichen

Weida (ots) - Am Samstag wurde der PI Greiz mitgeteilt, dass vor dem EDIKA-Markt in Weida eine Gruppe von 4 jungen Männern und einer jungen Frau eine Katze quält, indem sie diese am Schwanz herumziehen. Die PI Greiz ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht weitere Zeugen. 036661/6210 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

