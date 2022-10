POL-PDWIL: Verkehrsgefährdung bei Überholmanöver

Kerpen (ots) - Im Zeitraum 24.10.2022 bis 28.10.2022 entwendeten bisher unbekannte Täter eine größere Menge am Waldrand abgelagertes Brennholz in einem Waldgebiet bei Kerpen-Loogh. Aufgrund der Menge des entwendeten Holzes musste ein Abtransport mittels eines größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges mit Anhänger erfolgt sein. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

