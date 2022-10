POL-PDWIL: glücklich ausgegangene Vermisstenlage

L3 zwischen Bollendorf und Kruchten (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, kam es auf der L3 zwischen Bollendorf und Kruchten zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt, eine Person verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an, durch die Staatsanwaltschaft wurde die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Wir bitten zum jetzigen Zeitpunkt von ...

