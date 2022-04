Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Jugendliche zündeln in Kastellaun

Kastellaun/Hunsrück (ots)

Am heutigen Donnerstag zündeten gg. 11:30 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Jugendliche im Alter von ca. 15-18 Jahren den Inhalt eines eisernen Mülleimers auf dem Busbahnhof der IGS in Kastellaun, Spesenrother Weg 49 an. Darüber hinaus gerät auch eine blaue Abfalltonne in einer unmittelbar angrenzenden Garage in Brand. Einem aufmerksamen Zeugen gelingt es, die Tonne aus dem bereits verrauchten Raum nach draußen zu befördern und diese dort zu löschen. Zwischen Deckel und Tonne klemmten die Täter eine Chips-Dose, um dem Feuer eine fortlaufende Sauerstoffzufuhr zu gewährleisten. Der Zeuge bemerkte bei Feststellung des Feuers am Busbahnhof zwei männliche Jugendliche, welche sich auf der anderen Seite des Platzes befanden und dort augenscheinlich versuchten eine Hecke zu entzünden. Als er sie laut anspricht, seien diese über den dortigen Fahrradweg in Richtung Laubacher Straße davongelaufen. Einer der beiden Jugendliche soll auffallend rote Haare (vermutlich gefärbt) haben. In diesen Zusammenhang passen u.U. auch drei weitere Brandstiftungen in Kastellaun aus den letzten Wochen: 19.03.2022 Brand eines Müll-Containers / Spesenrother Weg 20.03.2022 Brand von Strohballen / Bucher Straße 21.03.2022 Brand von Strohballen / Bucher Straße

Die Polizei Simmern bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tathergängen und zu den möglichen Tätern.

