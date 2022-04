Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW

Bendorf/Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 20.04.2022 wurde auf dem ALDI-Parkplatz in der Brauereistraße in Bendorf ein schwarzer BMW von einem bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Während der Eigentümer des Fahrzeugs zwischen 17:00-17:45 Uhr seine Einkäufe erledigte, zerkratzte der oder die Täterin dessen linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Mögliche Augenzeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bendorf in Verbindung zu setzen.

