POL-F: 211107 - 1323 Frankfurt-Ostend: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgänger tödlich verletzt

(ro) Am gestrigen Samstagabend (06. November 2021) kam es im Stadtteil Ostend, im Bereich der Einmündung An den Riederhöfen / Hanauer Landstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 40-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Lastkraftwagen tödlich verletzt.

Der 45-jährige Fahrer eines Lastkraftwagens wartete gegen 18:20 Uhr im Einmündungsbereich der Straße An den Riederhöfen darauf, nach rechts auf die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen und bisherigen Ermittlungen nahm er dabei beim Anfahren zur Einleitung des Einbiegevorgangs einen 40-jährigen Fußgänger nicht wahr, der vor ihm die Straße An den Riederhöfen überquerte und erfasste diesen. Der Fußgänger überquerte die Straße dabei aus Richtung des Gehwegs der Hanauer Landstraße kommend in Laufrichtung Innenstadt. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 40-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz rettungs- und notärztlicher Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Die genaue Ursache des Unfalls und der konkrete Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurden ein Unfallsachverständiger hinzugezogen und der Lastkraftwagen sichergestellt.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Umleitungen. Die Hanauer Landstraße war im betreffenden Teilabschnitt in stadtauswärtiger Fahrtrichtung für etwa vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

