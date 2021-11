Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Gartenhaus gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagnachmittag bis Samstagnachmittag in ein Gartenhaus in der Straße "Zum Tännig" in Bad Lobenstein ein. Nachdem sich der/die Täter gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus verschafft und mehrere Schränke durchwühlt hatten, wurden schließlich ein Spanngurt und mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

