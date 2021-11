Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 18-Jähriger randaliert auf Geburtstagsfeier und verletzt Gäste, beschädigt Fahrzeuge

Unterloquitz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Rahmen einer Feierlichkeit in Unterloquitz zu mehreren, strafbaren Handlungen durch einen 18-jährigen Gast. Kurz vor Beendigung der Feier geriet der junge Mann aus unbekannter Ursache, jedoch offensichtlich unter Alkoholeinfluss, mit weiteren Gästen in Streit und verletzte eine Frau, als er diese umstieß und sie Prellungen durch den Sturz davontrug. Weiterhin beschädigte der zwischenzwitlich Beschuldigte ein abgeparktes Fahrzeug durch dagegenschlagen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen konnte der 18-Jährige schließlich mit vereinten Kräften gefesselt werden, was ihn jedoch nicht davon abhielt, die eingesetzten Beamten und weitere Personen fortlaufend zu beleidigen. Auch die hinzugerufenen Rettungskräfte griff der Beschuldigte verbal an und schlug auf deren Rettungswagen - noch vor Eintreffen der Polizei - ein, sodass auch dieser beschädigt wurde. Der renitente und aggressive Mann wurde schließlich unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht, ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

