POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach

Rheinböllen/Hunsrück (ots) - Am Samstag, dem 16.04.22, nach ca. 13.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Wasgau -Marktes in Rheinböllen, Am Müllergraben 5, die Beifahrertür eines goldfarbenen VW Touareg mutwillig zerkratzt. Die Polizei Simmern sucht jetzt nach Augenzeugen zum Tathergang und Hinweise zum vermeintlichen Verursacher. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Simmern Telefon: 06761/921-0 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

mehr