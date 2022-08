IM-MV: Pegel übergibt Zuwendungsbescheid für Albert-Schweitzer-Schule in Schwerin

Schwerin (ots) - Wolfgang Schmülling, Staatssekretär im Innenministerium, und Andreas Bluhm, Präsident des Landessportbunds (LSB), haben heute in Güstrow den Sonderpreis "Sport statt Gewalt 2022" verliehen. Der Preis, den der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung in Kooperation mit dem Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern zum dritten Mal vergibt, ging an den FC ...

mehr