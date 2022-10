Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Raub - 2 Tatverdächtige nach Raub auf 80-jährigen Mann vorläufig festgenommen

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, den 27.10.2022, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr, kam es zu einem Raub zum Nachteil eines 80-jährigen Mannes. Der 80-jährige Geschädigte wurde in einer Unterführung des Bahnhofes Wittlich-Wengerohr von zwei jungen Männern ausgeraubt. Die Täter stellten ihm hierzu ein Bein, drückten ihn gegen eine Wand und entwendeten seine Geldbörse. Im Anschluss an die Tat flüchteten die jungen Männer in Richtung Wittlich-Wengerohr. Der Geschädigte wurde durch die Tat augenscheinlich körperlich nicht verletzt. Im Rahmen von umfangsreichen Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige im Bereich des ZOB Wittlich kontrolliert werden. Bei ihnen konnte Diebesgut festgestellt werden, sodass die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um marokkanische Staatsangehörige im Alter von 17 und 22 Jahren. Beide sind wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die beiden Tatverdächtigten wurden nach Sachvortrag bei der STA Trier beim Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen beide erließ. Sie wurden in unterschiedliche JVA´en verbracht.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe: Wer hat den Vorfall in der Unterführung am Bahnhof Wittlich-Wengerohr oder die beiden Tatverdächtigen auf der Flucht beobachtet und kann hierzu Angaben machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wittlich unter der Telefonnummer 06571/95000 zu melden.

