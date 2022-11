Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Alkoholisiert Unfall verursacht

Landau (ots)

Am 26.11.2022 wollte ein 23-jähriger BMW-Fahrer gegen 04:30 Uhr in der Xylanderstraße in Landau rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Die Schadenshöhe beträgt circa 15.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem BMW-Fahrer festgestellt werden, ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,64 Promille. Im BMW konnte zudem ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Der BMW-Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn werden nun Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

