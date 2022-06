Polizei Köln

POL-K: 220624-4-K Zivilpolizisten nehmen Dieb auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (23. Juni) in der Kölner Innenstadt einen 19 Jahre alten Dieb auf frischer Tat festgenommen. Gegen 13.45 Uhr beobachteten sie ihn beim Griff in einen unverschlossenen Lieferwagen auf der Marspfortengasse. Bei der Festnahme hatte der 19-Jährige das entwendeten Mobiltelefon und eine ebenfalls aus dem Lieferwagen stammende Zigarettenpackung in der Hand. Der wegen Eigentumsdelikten bekannte Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wird heute noch einem Haftrichter vorgeführt. (jk/de)

