POL-K: 220624-2-K Goldkette geraubt - Zeuge schreitet ein - Videoaufnahmen werden ausgewertet

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am frühen Mittwochnachmittag (22. Juni) zwei 20 und 34 Jahre alte, mutmaßliche Taschendiebinnen auf frischer Tat in der Altstadt festgenommen. Beide sind den Ermittlungen zufolge bereits in Berlin und Wuppertal mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten und einschlägig vorbestraft. Ihr Versuch, nunmehr in der ...

mehr