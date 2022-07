Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation LPI Jena, ID Jena vom 10.07.2022

Fahrradanhänger gestohlen

In der Nacht von Donnerstag zum Freitagmorgen entwendeten unbekannte Diebe einen Fahrradanhänger aus einem Hinterhof des Mehrfamilienwohnhauses der Lutherstraße 201 in Jena. Der Fahrradanhänger der Marke Queridoo wird zum Transport von Kindern verwendet. Dieser war zur Tatzeit im Hinterhof abgestellt und mit einem massiven Schloss gesichert. Der Beutewert beträgt in diesem Falle ca. 800,- Euro. Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen? Wer kann Hinweise zum Sachverhalt bzw. zu den Tatverdächtigen geben? Tel.: 03641/81-0

E-Bike gestohlen

Am Freitagmorgen, zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr wurde das E-Bike des Geschädigten von einem Fahrradständer im Bereich des Marktplatzes in Jena gestohlen. Auch dieses war mit einem Fahrradschloss am vor Ort befindlichen Fahrradständer angeschlossen. Bei dem Rad handelte es sich um den Hersteller "Giant". Hinweise zum Sachverhalt bitte an die Polizei Jena. Tel.: 03641/81-0

Messerwerfer leistet Wiederstand gegen Polizeibeamte

Hinweise eines besorgten Bürgers der Stadt Jena lösten am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten begaben sich in den Bereich der Jenaer Oberaue zum dortigen "Märchenbrunnen" hier hatte der Mitteiler einen Mann dabei beobachtet, wie dieser immer wieder mit einem Messer gezielt auf einen Baum warf. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle leistete die Person erheblichen Wiederstand gegen die eingesetzten Beamten. Schließlich musste die Person mit Handfesseln fixiert werden um die gefährliche Situation vor Ort zu entschärfen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen die Person eröffnet.

Bedroher gestellt

Ein ungebetener Gast gesellte sich am Samstagabend gegen 18:30 Uhr zu einer Grillfeier im Bereich der Boegeholdstraße Nr. 18 in Jena Winzerla. Hier belästigte er die anwesenden Personen und drohte diesen Schläge und weitere Misshandlungen an. Hinzugezogen Beamte der Polizei Jena konnten dem Täter anschließend habhaft werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Betrunkener Fahrradfahrer

Ein gestürzter Radfahrer rief die Beamten der Polizei am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr in Jena in der Karl-Liebknecht-Straße auf den Plan. Dieser war allein mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Die Ursache des Unfalles wurde bei der Aufnahme schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Der Radfahrer musste ä ärztlich behandelt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

