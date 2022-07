Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 10.07.2022

Apolda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 08.07.2022, 07:45 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Dr.- Theodor-Neubauer-Straße. Die Fahrerin eines Pkw Audi befuhr die Dr.- Theodor-Neubauer-Straße in Richtung Erfurter Straße. In der Folge wollte die verantwortliche Fahrzeugführerin ihren Pkw in einer Parklücke abstellen. Beim Einparken beschädigte sie einen Pkw VW Golf. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Unfallflucht

In der Zeit vom 04.07.2022 bis zum 07.07.2022 kam es zum Unfall in Niederreißen, Zum Brauhaus. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen den Dachkasten eines Hauses und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Die Dachrinne wurde deformiert. Zum Verursacherfahrzeug liegen keine Angaben vor. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Diebstahl

In der Zeit vom 28.06.2022 bis zum 09.07.2022 entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand zur Tatzeit mit Schloss gesichert in Apolda, Ritterstraße. Die Täter betraten ein nicht verschlossenes Wohnhaus und entwendeten aus dem Abstellraum das Pedelc. Das Pedelc hat einen Wert von ca. 3180 Euro.

