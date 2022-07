LPI-J: Etwas andere Verkehrsteilnehmer

Jena (ots) - Ein 24-jähriger Radfahrer stieß am Donnerstagvormittag mit einer Postfrau zusammen. Die 28-Jährige Postzustellerin verließ, im Rahmen ihrer Tätigkeit, ein Grundstück in der Dornburger Straße in Jena. Der junge Mann erblickte die Frau offenbar zu spät und kollidierte mit dieser. Daraufhin stürzte der junge Mann und verletzte sich hierbei allerdings nicht. Die 28-Jährige hatte nicht so viel Glück. Sie musste sich anschließend in medizinische Behandlung ...

