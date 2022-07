Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Planierraupe geleert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf das Gelände einer Baustelle in Rothenstein. Wie ein Mitarbeiter am Donnerstagmorgen feststellte, wurde eine Planierraupe angegriffen. Der oder die Täter beabsichtigten Diesel zu entwenden und schraubten dazu den Tankdeckel auf, zerstachen das Schutzgitter und zapften dann etwa 80 Liter Treibstoff ab. Nach erfolgter Spurensuche und- sicherung wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

