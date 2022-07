Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei 20-Jährige kollidierten auf der Landstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei jungen Männern kam es am Donnerstagnachmittag zwischen Gernewitz und Laasdorf. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Stadtroda kommend in Richtung Jena. Ein Gleichaltriger war auf der Gegenfahrbahn in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Auf Grund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Straßenbeschaffenheit brach plötzlich das Heck des BMW nach links aus und der junge Mann kollidierte in einer Rechtskurve seitlich mit dem entgegenkommenden Hyundai. In der weiteren Folge stieß der BMW-Fahrer noch mit der Leitplanke zusammen und verursachte dadurch auch an dieser Sachschaden. Durch den Zusammenstoß wurden beide unfallbeteiligten Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und von einem Abschlepper geborgen werden mussten. Die beiden 20-Jahre alten Männer blieben glücklicherweise unverletzt.

