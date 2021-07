Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen aus dem PP Osthessen - Schwerverletzter nach Streit in Hünfeld - Verkehrsunfälle

Schwerverletzter nach Streit in Hünfeld

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03.40 Uhr in der Lindenstraße in Hünfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Ein 20 Jähriger aus Hünfeld wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

Verkehrsunfälle

B458 Abfahrt Wickers - Am 16.07.2021 gegen 18:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hilders die Bundesstraße 458 vom Grabenhöfchen kommend in Richtung Hilders. Aus der zweiten Abfahrt Wickers kommend fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit angehängtem Wohnwagen auf die B 458 in Richtung Grabenhöfchen auf. Hierbei stieß der in Richtung Hilders fahrende Pkw mit dem Wohnwagen zusammen. Der 41-jährige Pkw-Fahrer wurde mit Schmerzen in der Schulter zur ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 21000 EUR.

Bebra:

In der Zeit vom 12.07.21, 08 Uhr bis 16.07.21,19.30 Uhr kam es in Bebra zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Bebra parkte seinen PKW BMW ordnungsgemäß in Bebra, Grimmelsbergstraße 3 vor dem Betriebsgelände der Firma Elektro Zang. Das Fahrzeug stand dort vom 12.07.21, 08 Uhr bis 16.07.21,19.30 Uhr. Als der Eigentümer am 16.07.21 zu seinem PKW kam, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern an der vorderen, rechten Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beträgt ca.1500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ist flüchtig. Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

