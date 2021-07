Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden, L3155, Gem. Neuenstein, zwischen Saasen und Aua

Neuenstein (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus Neuenstein mit seinem Kleinkraftrad (125 ccm) die Landstraße von Saasen kommend in Richtung Aua. In einer Kurve kam er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Durch den Sturz erliltt er sehr wahrscheinlich eine Fraktur des Unterschenkels und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Neumann, PHK (E31/Ra)

