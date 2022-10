Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz- Saunabrand

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Dienstag, 11.10.2022, kurz vor 23.00 Uhr, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Keller in die Bühlstraße gerufen. Im Keller eines Zweifamilienhauses kam es im Bereich einer Sauna aus hier nicht bekannten Gründen zu einem Brand, welcher von der Feuerwehr rasch gelöscht wurde. Die Sauna selber wurde schon seit Jahren nicht mehr benutzt. Eine Defekt an den elektrischen Leitungen wird vermutet. Die Bewohner des Hauses befanden sich schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte im Freien. Zur weiteren Untersuchung brachte der Rettungsdienst ein 3 Monate altes Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. Es sei kein Gebäudeschaden entstand, lediglich die Sauna soll beschädigt worden sein. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

