POL-FR: Freiburg: Raub auf 73-Jährigen in einer öffentlichen Toilette - Zeugenaufruf

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.11.2022, gegen 19:14 Uhr wurde in der öffentlichen Toilette in der Universitätsstraße/ Ecke Bertoldsstraße in Freiburg ein 73-jähriger Mann durch einen bislang unbekannten Täter niedergeschlagen. Anschließend wurde dem Opfer dessen Smartphone, Bargeld im zweistelligen Bereich sowie eine Bankkarte entwendet. Der Täter entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

- Dunkelhäutig - Zwischen 20 und 25 Jahren alt - Glatze - Trug große runde Ohrringe mit Diamanten besetzt, ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck in Brusthöhe, dunkle Jeans sowie dunkle Sneakers mit weißen Schnürsenkeln

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem gesuchten Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0761 / 882-2880 zu melden.

