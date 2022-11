Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Mehrere Gartenparzellen aufgebrochen

Gommersheim (ots)

In unmittelbarer Nähe des Waldhauses Gommersheim gelegene Gartenparzellen waren in der vergangenen Nacht auf Samstag Tatort versuchter Einbrüche und eines vollendeten Einbruchs. An einer Gartenparzelle gelang den unbekannten Tätern das Eindringen und die Wegnahme diverser Gegenstände. An den anderen Parzellen wurden Vorhängeschlösser beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323-9550) in Verbindung zu setzen.

