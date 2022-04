Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Missachtung der roten Ampel führt zum Unfall

Schwerin (ots)

Am Freitagvormittag missachtete ein 61-jähriger Schweriner eine rote Ampel und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall.

Der Vorfall ereignete sich um 09:40 Uhr an der Ecke Wittenburger Straße / Reiferbahn. Ein 36-jähriger Vietnamese bog mit seinem Auto von der Reiferbahn in die Wittenburger Straße ein. Der 61-jährige Deutsche fuhr bei Rot in Richtung Innenstadt und in den Audi des 36-Jährigen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Dem 61-jährigen Schweriner erwartet nun ein Bußgeldverfahren, ihm drohen 240EUR Geldstrafe und zwei Punkte im Verkehrszentralregister Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell