POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots) - Ein in Schwerin entwendeter Ford Edge wurde am Mittwochmorgen in Parchim geortet und sichergestellt. Über Nacht haben die bisher unbekannten Täter den Ford Edge in Schwerin in der Gagarinstraße entwendet. Der 64-jährige Geschädigte stellte den Verlust seines Wagens heute gegen 06:30 Uhr fest und erstattete Anzeige. Wenige Minuten später konnten Polizeibeamte aus Parchim den entwendeten Ford in ...

mehr