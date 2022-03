Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mercedes-Heizung qualmt und ruft Feuerwehr auf den Plan

Rottweil (ots)

Die Feuerwehr ist am Montagabend in die Schwenninger Straße ausgerückt, weil dort ein Mercedes-Van qualmte und ein Motorbrand befürchtet wurde. Dies bestätigte sich vor Ort aber nicht. Wie die Wehr, die mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen anrückte, zusammen mit dem Besitzer des Viano herausfanden, hing der Qualm mit der Standheizung des Fahrzeugs zusammen. Als die Batterie abgeklemmt wurde, verflüchtigte sich der Qualm. Feuerwehr und Polizei gehen daher von einem Defekt an der Zusatzheizung des Fahrzeugs aus. Ein Schaden entstand nicht.

