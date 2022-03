Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei erwischt innerhalb einer Stunde sieben Autofahrer mit Handy am Steuer (15.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Beamte des Polizeirevier Tuttlingen haben am Montagnachmittag mobile Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei ertappten sie innerhalb von nur einer Stunde gleich sieben Autofahrer, die sich am Steuer nebenher mit dem Handy beschäftigten, statt auf den Verkehr zu achten. Sie erwartet nun eine Anzeige, die ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. Die Polizei geht davon aus, dass eine Vielzahl von Unfällen im Straßenverkehr durch Ablenkung passiert. Weil aber viele Autofahrer ihre Aufmerksamkeit am Steuer nach wie vor nicht ausschließlich dem Straßenverkehr, sondern leider auch allzu oft nebenbei dem Handy widmen, wird die Polizei auch in Zukunft verstärkt Verkehrskontrollen dahingehend durchführen.

