POL-KN: (Tuttlingen) Scheibe an Lastwagen eingeschlagen (11./14.03.2022)

Schenkenzell (ots) - Bei Reinigungsarbeiten in der Kläranlage ist ein 56 Jahre alter Arbeiter am Montagmorgen verunglückt. Wie die Polizei feststellte, stieg der Mann mit einer Leiter in ein vier Meter tiefes Schlammbecken hinab. Die Leiter rutschte dabei weg und der Mann fiel in die Tiefe. Die Feuerwehr Alpirsbach rückte mit einer Drehleiter und Spezialgerät an. Sie konnte den Verunglückten behutsam bergen, während ...

