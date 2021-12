Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Beim Vorbeifahren schwarzen Ford Mondeo beschädigt

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 7.12.2021, 12.45 Uhr und 19.45 Uhr an einem schwarzen Ford Mondeo entlang, der an der Straße Am Wasserturm in Oelde stand und beschädigte diesen an der linken Seite. Anhand der festgestellten Spuren könnte der Schaden durch einen Anhänger entstanden sein. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell