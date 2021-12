Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallbeteiligter gesucht, der rückwärts in Einbahnstraße fuhr

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines silbergrauen Mercedes, der am Montag, 6.12.2021 gegen 11.30 Uhr rückwärts die Straße Nordenmauer in Ahlen befuhr. Aufgrund dieser Handlung musste ein 76-jähriger Fahrradfahrer stark abbremsen, der von der Nordstraße nach rechts auf die Straße Nordenmauer abbog. Der Ahlener konnte zwar einen Unfall verhindern, stürzte aber und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer kümmerte sich nicht um den gestürzten Fahrradfahrer und fuhr weiter. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Fahrer und/oder Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

