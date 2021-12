Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. In Sporthalle eingebrochen und Unfug getrieben

Warendorf (ots)

Zwischen Freitagmittag (3.12.2021, 13.30 Uhr) und Montagmorgen (6.12.2021, 7.00 Uhr) brachen unbekannte Personen in eine Turnhalle am Stephansweg in Ahlen ein. Der oder die Täter nutzten Sportgeräte, die sowohl vor als auch im Gebäude liegen gelassen wurden, beschädigten einen Bewegungsmelder, eine Lampe und eine Scheibe, verteilten den Inhalt von Feuerlöschern und zündeten offensichtlich im Innenraum einen Böller. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch und den Sachbeschädigungen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

