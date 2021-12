Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Beleuchtungskontrollen gestartet - Polizei überprüft Fahrräder auf Schulwegen

Warendorf (ots)

Am Montag, 06.12.2021, wurden die Beleuchtungskontrollen auf den Schulwegen im Kreis Warendorf gestartet. Die Polizei überprüft kreisweit die Beleuchtungseinrichtungen an Fahrrädern. Ziel ist eine verbesserte Sicherheit im Straßenverkehr. Der Verkehrsdienst der Polizei wird dabei von den Polizeiwachen unterstützt.

Nach wie vor fahren viele Kinder und Jugendliche mit unsicheren Fahrrädern zur Schule. Häufig ist das Licht defekt oder wird nicht eingeschaltet. Gerade jetzt sind die Lichtverhältnisse jedoch oft schlecht. Dunkelheit, Nebel, Nässe und nicht selten dunkle Kleidung sorgen dafür, dass Radfahrende nur schlecht gesehen werden. Schnell ist ein Unfall passiert - und der Radfahrende oft verletzt, weil er keine Knautschzone hat.

Die Polizei wirkt dem mit den Kontrollen entgegen. Eine ordnungsgemäße Beleuchtung, Reflektoren nach hinten, vorn und zur Seite sind nicht nur vorgeschrieben, sie sorgen für mehr Sicherheit. Die Polizei appelliert an die Erziehungsberechtigten, ihre Kinder nur mit verkehrssicheren Fahrrädern auf den Weg zu schicken. Bei den Kontrollen am Montag vor Schulbeginn wurden in Ahlen und Sassenberg 31 so genannte "Kinder-OWis" geschrieben (Elternbenachrichtigungen über Verkehrsverstöße nicht strafmündiger Kinder) und sieben Verwarngelder verhängt. Die Kontrollen finden bis zu den Weihnachtsferien im ganzen Kreis Warendorf statt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell