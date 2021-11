Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bauzaun missbraucht

Jena (ots)

Ihre "künstlerische Freiheit" lebten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus. Am Bauzaun des Ernst-Abbe-Sportfeldes schmierten der oder die Täter ein Graffito in den Abmaßen 25m x 2,50m an einen Bauzaun der aktuellen Großbaustelle. Mehrere unleserliche Schriftzeichen, aber auch die Buchstabenkombination "ACAB" in blauer, silberner und gelber Farbe wurden an die Bauzaunfelder angebracht. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

