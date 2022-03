Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Polizei kontrolliert Gurtmuffel

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nachdem in jüngster Zeit im Raum Rottweil vermehrt Autoinsassen festgestellt wurden, die sich nicht anschnallten, wurde am Montagmorgen in Zimmern ob Rottweil erneut eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Innerhalb zwei Stunden ertappten die Beamten in der Hauptstraße sieben Autofahrer, die nicht oder nicht richtig angegurtet waren. Auch wurden vier Autofahrer beanstandet, weil sie am Steuer ihr Handy benutzten. Die Autofahrer und Handynutzer am Steuer müssen nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell