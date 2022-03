Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr (14.03.2022)

Volkertshausen (ots)

Zu einem Unfall ist es am Montagmittag, gegen 14 Uhr, im Kreisverkehr auf der Hauptstraße gekommen. Eine 58 Jahre alte Frau war mit einem Ford C-Max aus Beuren in Richtung Volkertshausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 58-Jährige einen VW Golf eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 80-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

