Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochabend (28.09.) kam es zu einem Verkehrsunfall am Gustav-Radbruch-Platz, bei dem sich eine 25-jährige Radfahrerin nach dem Zusammenstoß mit einem PKW verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 17:30 Uhr befuhr der 69 Jahre alter Fahrer eines VW Passat aus Wolfsburg die Falkenstraße aus Richtung Hüxtertorallee kommend, um in den Gustav-Radbruch-Platz einzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem PKW und einer von rechts kommenden und bevorrechtigten Radfahrerin, die den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg befuhr und infolge des Aufpralles stürzte.

Die 25-jährige Lübeckerin zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Sachschaden beläuft sich auf 750 Euro.

Der VW-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

