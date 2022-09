Lübeck (ots) - Seit dem 17.07.2022 (Sonntag) wurde der 23-jährige Maximilian M. aus Lübeck vermisst. Er hatte sich mit einem Camper auf einer Reise in Dänemark befunden. Einen Tag zuvor wurde er orientierungslos und mit einem Blackout in Vejle aufgefunden. Noch, bevor er medizinische Hilfe bekommen konnte, verschwand er. Nun konnte Maximilian wohlbehalten in ...

mehr