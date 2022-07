Daun (ots) - Am 19.07.2022 gegen 21:21 Uhr kam es zu einem Heckenbrand im Bereich der der Ortslage von Daun-Steinborn in der Straße "Zum Asseberg". Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: ...

mehr