Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Pkw aufgebrochen - Pkw beschädigt

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Kalbach. In der Nacht auf Freitag (13.01.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße "Forsthaus" im Ortsteil Mittelkalbach ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen Computerzubehör im Wert von mehreren hundert Euro und verursachten etwa 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Fulda. Zwischen Freitagabend (13.01.) und Samstagmittag (14.01.) brachen Unbekannte in der Leipziger Straße, Höhe Hausnummer 179, einen roten Jaguar auf. Die Täter öffneten das Auto auf unbekannte Art und Weise und entwendeten eine Sonnenbrille im Wert von circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Eichenzell. In der Bornstraße im Ortsteil Löschenrod beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (15.01.) die Scheibenwischer eines schwarzen Audi A3. Das Fahrzeug stand auf einem privaten Stellplatz eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

