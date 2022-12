Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Ladendieben erledigt

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach zwei Ladendieben hat sich erledigt. Zeugenhinweise brachten die Ermtittler auf die richtige Fährte und ermöglichten eine Identifierung der Tatverdächtigen. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Mithilfe und bitten, die Fotos der Tatverdächtigen zu löschen.

Ursprungssachverhalt:

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige versuchten am 21.06.2022 gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Hochstraße diverse Parfümartikel zu entwenden. Sie verstauten die Parfüms in einem mitgeführten schwarzen Shopper und verließen die Filiale. Beim Verlassen löste die Alarmanlage aus und die beiden Tatverdächtigen flüchteten und ließen die Tasche mit dem Diebesgut am Ladeneingang zurück.

