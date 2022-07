POL-PPRP: Betrugsversuch am Telefon

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (11.07.2022), in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, brachen Unbekannte über ein gekipptes Fenster in einen Baucontainer in der Dessauer Straße ein. Aus dem Container wurde ein Laptop gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

