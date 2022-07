POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte schlugen am Montagnacht (11.07.2022), in der Zeit von 00:00 Uhr - 05:00 Uhr, die Scheibe eines in der Bahnhofstraße abgestellten Renault ein und entwendeten persönliche Sachen des Fahrzeuginhabers. Es entstand ein Schaden von rund 500EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . ...

mehr