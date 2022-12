POL-RE: Datteln: Frau mit Kinderwagen angefahren - Fahrer hatte Alkoholfahne

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Weseler Straße/Borkener Straße/Freudenbergstraße sind am frühen Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Vier Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter auch ein kleiner Junge. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 56-jährige Autofahrerin aus Haltern am See gegen 18.20 Uhr auf der Borkener Straße geradeaus über die Kreuzung fahren - weiter in Richtung Dorsten. ...

