POL-MS: 57 Verstöße in 3 Stunden - Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet

Am Freitag (8.4.) haben Polizisten in der Zeit von 7 bis 8:30 und 13:30 bis 15 Uhr den Verkehr an der Promenade Ecke Neutor und an der Schillerstraße überwacht. Der Schwerpunkt der Aktion lag auf der Erhöhung der Verkehrssicherheit von Radfahrern, Fußgängern und E-Scooter-Fahrern.

Insgesamt 52 Verstöße ahndeten Polizisten bei Pkw-Fahrern: 42 von ihnen mussten wegen überhöhter Geschwindigkeit Verwarngelder zahlen, gegen 8 weitere fertigten die Polizisten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 2 Autofahrer zahlten Verwarngelder, weil sie Durchfahrtsverbote missachteten.

Bei 4 Radfahrern erhoben die eingesetzten Kräfte Verwarngelder, weil sie auf der falschen Straßenseite fuhren. Ein weiterer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, er war zuvor über eine rote Ampel gefahren.

