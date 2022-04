Polizei Münster

POL-MS: Armbanduhr am Hörsterplatz entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstagmorgen (9.4., 4:30 Uhr) am Hörsterplatz Ecke Bült einem 29-Jährigen seine Armbanduhr geraubt. Der Münsteraner ging am Parkplatz vorbei, als ihn das Duo plötzlich mit Schlägen angriff. Der 29-Jährige stürzte, die Täter traten auf ihn ein und zogen seine Uhr vom Handgelenk. Mit der Beute flüchteten die Männer Richtung Hörsterstraße.

Die Täter sind etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Ein Mann hatte blonde, sein Komplize kurze schwarze Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell