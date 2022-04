POL-MS: Raub auf Supermarkt - Täter flüchtet mit Beute

Münster (ots) - Am kommenden Dienstag (12.4.) registriert die Polizei Münster Fahrräder am Harsewinkelplatz. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen, ihre Fahrräder registrieren zu lassen. Unsere Kolleginnen und Kollegen tragen die Räder in das Register ein, um sie beispielsweise im Falle eines Diebstahls ihrem ...

mehr